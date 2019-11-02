Нью-Йорк, США, , 12:05 — REGNUM Руководство американской телевизионной компании NBC объявило о том, что началась работа над созданием сериала «Уэллсвилль». Сюжет картины основан на различных работах легендарного писателя Герберта Уэллса.

По сообщению американской новостной службы Deadline Hollywood, мистический триллер рассказывает историю молодой ученой по имени Элли, которую заманили на таинственный остров под предлогом возможности получения лекарства для смертельно больной матери героини. Однако, через какое-то время пребывания на острове Элли начинает понимать, что вокруг все не то, чем кажется на первый взгляд.

В качестве шоураннера выступил Джордж Норти, подаривший миру сериалы «Зачарованные» и «Фальсификация». Команду исполнительных продюсеров возглавили Гэйл Берман, участвовавшая в создании картин «Баффи — истребительница вампиров», «Ангел», «Американская девушка» и «Милосердие», и Хэнд Багдади, благодаря которой свет увидел сериал «Сообщество».