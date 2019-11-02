Нью-Йорк, США, , 12:04 — REGNUM Главный исполнительный директор Национальной ассоциации владельцев кинотеатров США Джон Фитиан заявил, что стриминговый сервис Netflix упускает стратегическую возможность играть как на рынке кинопроката, так и в Интернете, что видно на примере «Ирландца» Мартина Скорсезе. Об этом пишет издание The Hollywood Reporter.

Джон Фитиан заявил, что Netflix дал понять всем игрокам кинорынка, что даже такой именитый режиссёр как Мартин Скорсезе будет скован правилами стриминговой платформы и не сможет организовать достойную премьеру своего фильма.

Напомним, что до этого стало известно, что фильм «Ирландец» Мартина Скорсезе не выйдет в широкий прокат, а будет показан лишь в восьми кинотеатрах Нью-Йорка и Лос-Анджелеса. Премьера фильма состоится 27 ноября на платформе Netflix.