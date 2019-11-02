Москва, , 12:01 — REGNUM 3 ноября в библиотеке им. Некрасова в Москве состоится показ классики мирового кинематографа, картины «Человек с киноаппаратом» Дзиги Вертова, который состоится в рамках фестиваля «Коллаж» Ночи искусств. Об этом пишет журнал Искусство кино.

Картина 1929 года «Человек с киноаппаратом» считается классикой мирового кинематографа за смелые эксперименты в области монтажа, а сам Дзига Вертов считается одним из самых авангардных советских режиссеров.

Кроме того, в рамках фестиваля состоится дискуссия о монтаже как логике культуры модерна «От дада до ДНК», а также будет работать мини-лекторий к выставке «Смонтированная реальность».