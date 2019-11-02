Москва, , 11:59 — REGNUM Издательство АСТ выпустило новое издание переведенных на русский язык писем Джона Рональда Руэла Толкина, куда вошли письма автора, написанные в период с 1915 по 1973 годы. Об этом сообщает портал Горький.

Данная книга является переизданием русскоязычного перевода писем, выпущенного впервые в 2004 году издательством «Эксмо». Русское издание включает лишь часть огромного эпистолярного наследия Дж. Р. Р. Толкина, в то время как полномасштабному переводу лишь предстоит быть осуществленным.

Тексты писем культового английского фантаста могут быть условно разделены на несколько тематических групп: приватные сообщения жене и детям, письма издателям, переписка, связанная с академической деятельностью и, наконец, рефлексия о мире Средиземья и его обитателях. Данное издание позволяет представить биографию Толкина во всей ее разносторонней полноте: от мужа и отца до университетского ученого и автора величайшей фэнтезийной саги.