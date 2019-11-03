3 ноября 2019 | Время чтения 5 мин

В канун Хэллоуина в кинотеатры всего мира вновь пришла «Семейка Аддамс» — самая мрачная семья на свете. Какой получилась первая за последние 20 лет экранизация популярных комиксов, читайте в материале корреспондента ИА REGNUM.

Артём Дубровский, , 15:14 — REGNUM У «Семейки Аддамс» богатая история. Комиксы о приключениях готического семейства начали выходить ещё в 30-е годы прошлого века, а чуть позже положили начало целой франшизе телесериалов, мультфильмов и полнометражных картин. Последней полноценной экранизацией зарисовок Чарли Аддамса (да, талантливый комиксист назвал придуманных им персонажей собственной фамилией) считается сериал 1998−1999 годов. И вот спустя 20 лет на экраны вновь возвращаются любимые миллионами фрики. Вот только нужна ли современным детям «Семейка Аддамс»?

Семейка Адамс 2019 Metro-Goldwyn-Mayer

Мультфильм 2019 года — это самостоятельная картина, рассказывающая собственную версию истории знаменитого семейства. Эксцентричный богач Гомес Аддамс хочет жениться на своей возлюбленной Мортише. Правда, на свадьбу приходят не только родственники жениха, но и разъярённые селяне с факелами. Видите ли, местных жителей не устраивает готический образ жизни рода Аддамс, поэтому молодожёнов выгоняют с родных земель.

Мартиша и Гомес отправляются в путешествие, чтобы найти свой «дом мечты». Спустя некоторое время дорога приводит их в заброшенную психиатрическую больницу — идеальное место для молодой семьи. В придачу они получают злобного духа и сбежавшего из лечебницы гиганта Ларча, который сразу же примеряет на себя костюм дворецкого.

Чарльз Аддамс 1947 Irving Penn

Проходит 13 лет, и у Аддамсов вырастают дети: Уэнсдей и Пагсли, такие же мрачно-безумные, как и их родители. После этого небольшого пролога зрителям начинают постепенно раскрывать три основных сюжетных линии картины. Первая посвящена взрослению Пагсли. По традиции семейства Аддамс, мальчик может стать мужчиной только после того, как станцует смертельно-опасную «мазурку с саблями». На это грандиозное событие должны собраться все родственники, и по итогу решить — оставить мальчика в живых или нет.

Вторая линия посвящена новым соседям Аддамсов. В нескольких километрах от мрачного особняка главных героев строится новый жилой район. Вот только вид пугающего дома на холме портит общее впечатления от розовых новостроек. Поэтому телеведущая Марго Нидлер, ответственная за реновации, решает лично разобраться с готическим семейством.

Третью сюжетную линию создатели мультфильма посвятили Уэнсдей — пожалуй, самому популярному персонажу франшизы. Девочка растёт и понимает, что ещё ни разу не была за пределами семейного особняка. В своём желании познать мир маленькая бунтарка сбегает из дома, начинает учиться в средней школе и во всём идёт наперекор родителям.

Благодаря переплетению сразу нескольких отдельных сюжетов, персонажи наконец-то получают должное развитие. И, если у Уэнсдей уже были сольные сюжетные линии и раньше, то Пагсли создатели мультфильмов и сериалов предпочитают обходить стороной. В картине 2019 года впервые за долгое время показали настоящие переживания младшего Аддамса: страх не оправдать доверие отца и желание оставаться самим собой.

Кристина Риччи в роли Уэнзди Аддамс Цитата из кф Семейка Аддамс. реж. Барри Зонненфельд 1991. США

Такой подход к раскрытию персонажей выбран неспроста. Для многих маленьких зрителей мультфильм 2019 года станет первым знакомством с «Семейкой Аддамс», а значит нужно в полуторачасовом хронометраже рассказать о безумии каждого члена семейства в отдельности. Правда, авторы картины не стали изобретать велосипед и оставили архетипы героев нетронутыми. Мортиша всё ещё обворожительная и хладнокровная, Гомес до неприличия жизнерадостный и влюблённый в свою жену, Уэнсдей мрачная и саркастичная, Пагсли глуповатый и тяготеющий к разрушениям, а дядя Фестер очаровательно-странный.

Характеры персонажей в «Семействе Аддамс» традиционно раскрывались через юмористические гэги — как правило, чёрные и ироничные. В новой картине, несмотря на общую более детскую стилистику, юмор остался тем же. Мортиша красит веки прахом своей матери, дети регулярно ссылаются на «Оно», а Уэнсдей предпочитает арбалет смартфону. И, если в начале мультфильма родители юных зрителей явно чувствовали себя неловко за местами слишком жёсткие шутки, то к концу фильма уже хохотали вместе с детьми.

Радует и тот факт, что новые «Аддамсы» не замкнулись в первоисточнике, а пошли чуть дальше. Мультфильм 2019 года — первая экранизация, демонстрирующая быт семейства в современном мире. Теперь обществом правят смартфоны, скоростной интернет и желание добиваться признания и популярности в сети. На фоне этих элементов консервативная семейка мрачных фриков выглядит ещё более комично.

Семейка Аддамс (1993) 4usky.com

При этом все шутки и комичные ситуации в мультфильме, какими бы чёрными они не были, так или иначе подводят зрителей к идее важности семьи. Несмотря на свои готические заморочки и тягу к причинению страданий окружающим, Аддамсы — идеальная американская семья. Они уважают друг друга, заботятся и всегда готовы прийти на помощь. И даже все возникающие в ходе сюжета конфликты (а в частности, проблема отцов и детей) к концу разрешаются достаточно легко. Просто Аддамсы готовы принимать друг друга такими, какие они есть.

Отпугнуть в новой картине может разве что визуальная стилистика. В мультфильме чувствуется недостаток бюджета, поэтому о детализации уровня Pixar не идёт и речи. Перед нами достаточно примитивный «мультик» с необычными ипостасями знакомых героев. По первым трейлерам и постерам казалось, что смотреть на новых Аддамсов будет неприятно: странные сплющенные головы, карикатурные черты лица и явно устаревшая анимация. Однако сомнения по поводу обновлённых образов оказались напрасными.

С «новой внешностью» характеры героев словно стали чуть более яркими, дополняя уже привычные образы. Да и отдельные элементы во внешности персонажей радуют глаз. Например, косички Уэнсдей в виде виселиц. В начале мультфильма их не замечаешь, но к концу уже вовсю радуешься подобному вниманию к мелочам. При этом в производство уже запустили сиквел мультфильма, а значит можно надеяться на увеличение бюджета и доработку графики.

Семейка Адамс 1964

Так нужна ли современным детям новая «Семейка Аддамс»? Определённо, да. Это прогрессивная, острая и очень милая интерпретация истории о популярных персонажах. Особенно радует тот факт, что за столько лет герои и их фирменные фишки совершенно не устарели — весь сеанс в кинозале стоял гомерический хохот, а в конце все зрители синхронно щёлкали пальцами в такт «той самой мелодии». Да, новый мультфильм не идёт ни в какое сравнение с современными картинами именитых анимационных студий. Но, пожалуй, это не так и важно. Важно то, что это всё ещё «те самые Аддамсы».

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