Купертино, США, , 11:38 — REGNUM Руководство американской телевизионной компании Apple TV+ объявило о том, что состоялась премьера сериала «Видеть». Постапокалиптическая драма повествует о далеком будущем, в котором часть человечества, пережившая конец света, утратила способность видеть. За долгие годы люди научились жить во тьме. Однако, все меняется, когда у вождя одного из племен рождается зрячий мальчик, с которым связано древнее пророчество.

По сообщению американской новостной службы Deadline Hollywood, главные роли исполнили Джейсон Момоа, известный по «Игра престолов», «Граница», «Звездные врата: Атлантида», «Его собачье дело» и «Аквамен», Элфри Вудард, знакомая зрителям по картинам «Планета Ка-Пэкс», «Первобытный страх», «Сердце и души» и «Держи ритм», Джон Блэкер, снявшийся в «Сверхъестественное» и «Звездные врата: Вселенная», Кристиан Камарго, сыгравший в «Повелитель бури», «К-19» и «Декстер», и Неста Купер.

В качестве шоураннера выступил Стивен Найт, подаривший миру сериалы «Острые козырьки» и «Табу». Команду исполнительных продюсеров возглавил Кристен Кампо, участвовавший в создании картин «Убийство», «Хорошие парни» и «Код 100». Работу над сценарием вел Дэвид Рэй. Режиссерами стали Френсис Лоуренс, Андерс Энгстрем и Стивен Серджик.