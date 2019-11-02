Нью-Йорк, США, , 11:23 — REGNUM Руководство американской телевизионной компании Showtime объявило о том, что к актерскому составу сериала «Желтые куртки» присоединились Тони Сайперс, получившая признание благодаря «Осень в Нью-Йорке», «Помнить все», «Карточный домик», «Третья смена» и «Хорошая жена», и Джасмин Савой Браун, сыгравшая в «Бруклин 9−9», «Анатомия страсти», «Фостеры» и «Оставленные».Актрисы возьмут на себя исполнение главных ролей.

По сообщению американской новостной службы Deadline Hollywood, драма повествует о женской футбольной команде, талантливые члены которой чудом выживают в авиакатастрофе. Проблема заключается в том, что самолет рухнул глубоко в лесах Онатрио, куда редко заходит человек. Теперь героиням придется использовать все свои навыки и умения, чтобы выжить. Вопрос лишь в том: смогут ли они сохранить свою человечность?

В качестве шоураннеров выступили Эшли Лайл и Брат Никерсон, подарившие миру «Нарко» и «Древние». Команду исполнительных продюсеров возглавила обладательница премии «Сандэнс» Карин Кусама, участвовавшая в создании картин «Миллиарды», «Остановись и гори», «Человек в высоком замке» и «Секс в другом городе».