Москва, , 11:16 — REGNUM 3 ноября в «Ночь искусств» среди предметов исторической коллекции московского Политехнического музея разместятся уникальные экспонаты выставки «Почему?». Об этом сообщает портал Культура.РФ.

Авторы экспонатов — дети и подростки 7−15 лет — в «Ночь искусств» проведут квест для своих сверстников, чтобы вместе порассуждать над десятками неожиданных «почему?», которые в огромном количестве появляются у детей и куда-то исчезают у взрослых.

Программа «Ночи искусств» «Почему я здесь?» в Политехническом музее рассчитана только на детей и подростков. Но взрослым тоже найдется чем заняться. Пока дети проходят квест, вы можете отправиться на специальную экскурсию по хранилищу Политехнического музея.