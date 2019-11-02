Москва, , 11:13 — REGNUM 12 декабря 2019 года в московском Vegas City Hall состоится празднование юбилея музыкальной рок-группы «Мураками», коллективу исполняется 15 лет. Организаторы шоу обещают, что на сцене прозвучат лучшие хиты исполнителей.

Казанский коллектив, который на настоящий момент состоит из пяти человек, всего выпустил семь студийных альбомов и снял 14 клипов на свои песни. Напомним, что в 2018 году группа рассталась со своим барабанщиком Иннокентием Минеевым, на замену которого пришел Эдуард Свилин.

По информации российского новостного агентства InterMedia, также осенью «Мураками» совершили грандиозный тур по России, объездив с новым альбомом «Без даты» более 50 городов.

«Объединение множество разных, таких непохожих друг на друга людей в свою музыкальную семью, группа с каждым годом, с каждым новым синглом подтверждает свое название, ведь в переводе с японского «Мураками» — срединная часть горы, которая вечно стремиться вверх», — заявляют организаторы предстоящего концерта.