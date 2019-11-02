Москва, , 11:07 — REGNUM Министр культуры РФ Владимир Мединский заявил, что Россия обязательно восстановит производство научно-популярных документальных фильмов, но на это может уйти 2−4 года. Об этом сообщает сайт Министерства культуры РФ.

Министр культуры отметил, что в составе киностудии Горького есть две киностудии — Центрнаучфильм и Леннаучфильм, способные выпускать 30−40 научно-популярных фильмов, но их возможности не используются по полной.

Владимир Мединский отметил, что Министерство культуры не должно являться единственным заказчиком документальных фильмов, указав на опыт советского времени, когда производство научно-популярных фильмов заказывали многие ведомства.