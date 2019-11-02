Москва, , 11:04 — REGNUM 2 ноября в Москве началась ретроспектива одного из главных японских режиссеров современности, Наоми Кавасэ. Сеансы пройдут в кинотеатрах «Факел» и «Звезда». Смотр организован журналом «Искусство кино», «Москино» и Японским фондом. Об этом пишет журнал «Искусство кино».

Ретроспектива будет проходить с 2 по 8 ноября, зрители смогут увидеть на большом экране такие картины, как «Сузаку», «Светлячок», «Траурный лес», «Сияние», «Тихая вода» и «Ан». В последний день ретроспективы, 8 ноября, посетители фестиваля смогут встретится с самим режиссёром в кинотеатре «Звезда».

Наоми Кавасэ является одним из самых известных японских режиссеров в мире, ещё в 1997 году она стала самой молодой лауреаткой Каннского кинофестиваля, получив приз «Золотая Камера».