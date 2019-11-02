Москва, , 10:53 — REGNUM Денис Шведов больше не появится в сериале «Мажор» на Первом канале. Актер получил популярность благодаря роли оперативника Данилы Королева еще в первом сезоне, стартовавшем в 2014 году. В конце второго сезона персонажа Дениса Шведова убивают. У поклонников сериала оставалась надежда, что оперативника Данилу вернут в третьем сезоне, но этого не произошло.

Согласно российской новостной службе «Вокруг ТВ», у создателей сериала были мысли по возвращению актера в сериал, которые натолкнулись на противодействие продюсеров.

Картина повествует о Игоре Соколовском, сыне богатых и влиятельных родителей. После очередного проступка отец Игоря решает отправить своего отпрыска работать в отделение полиции, где тот сможет набраться жизненного опыта. Главный герой в поисках ответов на вопросы о загадочной гибели своей матери раскрывает дела, непосильные обычным работникам отделения.

Главные роли в телесериале исполнили Павел Прилучный известный по «Закрытая школа», «Квест», «Рубеж», «Беги!», Дмитрий Шевченко, знакомый зрителям по картинам «Короли игры», «Саранча», «Гибель империи», Карина Разумовская, снявшаяся в «Обратная сторона Луны «и «Под прикрытием», Александр Обласов, сыгравший в «Завещание Ленина», «Жизнь и судьба», и Денис Шведов известный по ролям в"Измены», «Бывшие», «Беги!».

В качестве создателей сериала выступили Сергей Калужанов, подаривший миру сериалы «ЧС. Чрезвычайная ситуация» и «Простые истины», и Юрий Бурносов. Команду исполнительных продюсеров возглавили Александр Цекало, участвовавший в создании картин «О чем говорят мужчины» и «День радио», и Иван Самохвалов, благодаря которому свет увидел сериал «Фарца». Режиссером стал Николай Булыгин.