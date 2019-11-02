Москва, , 10:50 — REGNUM 1 ноября 2019 года российский хип-хоп исполнитель Noize MC выпустил новый сингл «Почитай старших», в котором он рассуждает о страданиях и муках творцов.

«Почитай старших, величина стажа», — призывает артист в своей песне.

Сообщается, что основой трека послужили стихи Осипа Мандельштама, Владимира Маяковского и Сергея Есенина. Релиз этого трека состоялся на лейбле Universal Music Russia.

Напомним, что ранее, 10 сентября, исполнитель выпустил трек «Все как у людей», который посвящен политической ситуации в стране. 31 мая 2018 года