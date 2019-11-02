Москва, , 10:47 — REGNUM Российский хип-хоп исполнитель, певец и автор песен Федор Инсаров (Feduk) покинул творческое объединение Random Crew, которое еще с 2016 года занималось его менеджментом, а также съемкой клипов для артиста.

«Очень непросто говорить и писать об этом, но это исключительно мой выбор. Я решил покинуть это творческое объединение и идти своим путем. Все о чем я только мог мечтать, мы добились с ребятами, и я хочу сказать огромное спасибо за то, что поверили меня», — именно так написал исполнитель в своем инстаграме.

По информации российского новостного портала The Flow, артист также объяснил поклонникам, что он продолжит вести работу над частью проектов вместе с командой.

Напомним, что его сотрудничество с коллективом началось с популярного альбома «Фри».