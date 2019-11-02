Москва, , 10:45 — REGNUM 3 ноября Музей-усадьба «Кусково» готовит к «Ночи искусств» обширную музыкальную программу. Об этом сообщает Официальный сайт Мэра Москвы.

В Большой каменной оранжерее на выставке «Портретная галерея усадьбы Кусково» пройдет серия концертов. В 18:00 выступят преподаватели и воспитанники детской музыкальной школы имени Йозефа Гайдна, в 19:00 — ученики и преподаватели московской школы искусств «Измайлово». Ансамбль старинной музыки Laudes выступит в нескольких отделениях — в 20:00, 20:40, 21:20 и 22:00.

Внимательнее изучить выставку и познакомиться с историей рода Шереметевых можно будет, приняв участие в викторине «История в лицах». Каждые 15 минут с 18:00 до 19:45 будут начинаться экскурсии, на которых посетителям расскажут об истории и архитектурном ансамбле усадьбы. Сбор групп — у кухонного флигеля.