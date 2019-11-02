Красноярск, , 01:22 — REGNUM Четыре красноярских театра стали номинантами 26-го театрального фестиваля «Золотая маска» сезона 2018−2019. Полный список претендентов на престижную награду опубликован на сайте национальной театральной премии и фестиваля.

Спектакль «Мы, герои» Красноярского драматического театра имени А. С. Пушкина выдвинут в шести номинациях. Красноярский театр оперы и балета имени Д. А. Хворостовского с премьерой оперы Франсиса Пуленка «Груди Терезия» получил четыре номинации. Экспертами отмечены также спектакли «Зимняя сказка» и «Егоркина былина» театра кукол и «Хроники Нарнии. Племянник чародея» Театра юного зрителя.

Основная конкурсная программа «Золотой маски» будет проходить с февраля по апрель 2020 года. Церемония вручения награды состоится 15 апреля 2020 года в концертном зале «Зарядье» в Москве.

Как сообщало ИА REGNUM, объявление лауреатов театральной премии «Золотая маска» предыдущего года состоялось 16 апреля 2019 года в Большом театре, на Исторической сцене.

Красноярские театры были представлены в 21 категории и, в итоге, получили две «Маски»: художник Дмитрий Зименко получил награду за работу в спектакле «Розенкранц и Гильденстерн мертвы», а дирижер Валерий Шелепов был награжден за мюзикл «Винил».

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