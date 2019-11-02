Мехико, 2 ноября 2019, 10:15 — REGNUM 1 ноября в Мехико в возрасте 96 лет скончалась выдающаяся художница и муралистка Рина Ласо. Об этом сообщает кубинское агентство Prensa Latina.
Соболезнования в связи с кончиной Ласо выразило министерство культуры Мексики.
Будучи гватемальского происхождения, художница избрала в качестве источника вдохновения для своего творчества культуру индейцев майя. Для неё было важно «знать свои корни».
Ласо довелось лично познакомиться с ещё одной художницей, черпавшей вдохновение из индейской культуры, — Фридой Кало.