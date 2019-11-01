Москва, , 20:27 — REGNUM Российский музыкальный дуэт Marselle, который состоит из рэперов L'One и Nel, выпустил новый клип на песню «Марс навсегда». Также исполнители анонсировали новый альбом «2008», который выйдет в свет 8 ноября 2019 года.

Эта пластинка стала первой студийной работой за 11 лет.

По информации российского новостного агентства InterMedia, в черно-белом ролике участники группы бродят по подземной парковке и встречают на своем пути уличных музыкантов и детей, которые катаются на тележках и супермаркета.

РоссиРолик пронизан ностальгическими нотками, ведь исполнители вспоминают свои «былые времена» и рассказывают о быстро промелькнувших 12 годах жизни и творчества.