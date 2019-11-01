Москва, , 20:23 — REGNUM Популярная певица, телеведущая и актриса Ольга Бузова к канун Хэллоуина переоделась в злодея Джокера из одноименного фильма Тодда Филлипса. Фотосессию с прогулки певица выложила в свой инстаграм.

Также исполнительница сняла видео, на котором попыталась станцевать в стиле Джокера, изобразив его особенный смех.

По информации российского новостного портала Культуромания, Бузова отметила, что с удовольствием бы сыграла Джокера в фильме. «Да, я умею удивлять», — добавила она.

Напомним, что недавно фильм Джокер получил главный приз Венецианского фестиваля, кассовые сборы картины составили 741 миллион долларов.