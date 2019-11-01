Штат Калифорния, США, , 20:00 — REGNUM Руководство американской телевизионной компании Apple TV+ объявило о том, что состоялась премьера сериала «Утреннее шоу». Картина раскроет тайные желания и стремления ведущих телевизионных шоу, которые полны амбиций и эгоцентризма. Акулы медиа-бизнеса готовы пойти на все ради своей карьеры.

По сообщению американской новостной службы Deadline Hollywood, главные роли исполнили обладательница премий «Эмми», «Золотой Глобус» и премии телеканала MTV Дженнифер Энистон, известная по «Друзья», «Марли и я», «Цена измены», «Притворись моей женой» и «Квантовый скачок», лауреат премии «Оскар» Риз Уизерспун, знакомая зрителям по картинам «Жестокие игры», «Плезантвиль», «Между небом и землей» и «Человек на Луне», Нестор Карбонелл, снявшийся в «Темный рыцарь» и «Остаться в живых», обладатель премии «Золотой Глобус» Стив Карелл, сыгравший в «Эта дурацкая любовь», «Игра на понижение» и «Офис», и Билли Крудап.

В качестве шоураннеров выступили Кэрри Эрин, подарившая миру сериалы «Огни ночной пятницы» и «Родители», и Брайан Стельтер. Команду исполнительных продюсеров возглавила сама Дженнифер Энистон. Режиссерами стали Мими Ледер, Дэфид Фрэнкел и Роксанн Доусон.