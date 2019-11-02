Тегеран, , 09:40 — REGNUM 31 октября иранский карикатурщик Давуд Хушхаманд из города Кушан, провинция Хорасан — Резави, занял второе место на Четвертом международном конкурсе карикатур в Бельгии. Об этом сообщило иранское информационное агентство IRNA.

В соревновании принимали участие пять представителей Ирана, однако лишь одна работа смогла выйти в финал. Всего на последнем этапе гонки было представлено 53 карикатуры. Первое место досталось России, второе — Ирану, а третье — Бельгии.

Давуд Хушхуманд, известный 36-летний иранский карикатурист, участвовал в 25 международных конкурсах, выиграв в Первом китайском фестивале портретной карикатуры в 2018 году и Испанском конкурсе карикатуры-2017 в Мадриде.