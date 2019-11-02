Тегеран, , 10:02 — REGNUM 1 ноября Чрезвычайный и Полномочный Посол Германии в Иране Майкл Клор — Бертхольд заявил, что 200 лет назад иранский поэт-классик Хафиз открыл для немецкого мыслителя Иоганна Вольфганга фон Гёте путь добра, а также секреты взаимопонимания между народами. Об этом сообщило иранское информационное агентство IRNA.

Посол отметил, что два века назад стихи Хафиза произвели впечатление на классика философской мысли, и в результате между двумя великими деятелями культуры установилась духовная связь. «Гете начал беседу со своим близнецом из Ирана, и это повлияло на формирование культурной общности иранцев и немцев», — отметил дипломат.

Майкл Клор-Бертхольд подчеркнул, что Хафиз и Гете были не просто поэтами или философами — они были пионерами свободомыслия своих времен.