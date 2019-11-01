Лос-Гатос, США, , 19:25 — REGNUM Руководство американского потокового сервиса Netflix объявило о том, что состоялась премьера третьего сезона сериала «Нетипичный». Социальная драма повествует о молодом юноше Сэме, страдающем аутизмом. Болезнь не позволяет герою выстроить нормальные отношения с окружающим миром. Тем не менее, семья Сэма не теряет надежды и стремится всячески ему помочь.

По сообщению американской новостной службы Deadline Hollywood, главные роли исполнили Дженнифер Джейсон Ли, известная по «Омерзительная восьмерка», «Долорес Клэйборн», «Пиджак», «Попутчик» и «Обратная тяга», Кейр Гилкрист, знакомый зрителям по картинам «Это очень забавная история», «Соединенный Штаты Тары», «Близкие друзья» и «Читающий мысли», Бригитт Ланди-Пейн, снявшаяся в «Стеклянный замок» и «Иррациональный человек», Эми Окуда, сыгравшая в «Бруклин 9−9», «Анатомия страсти» и «Блудливая Калифорния», и Майкл Рапапорт.

В качестве шоураннера выступила Робия Рашид, подарившая миру сериалы «Как я встретил вашу маму» и «Голдберги». Команду исполнительных продюсеров возглавилиСет Гордон, участвовавший в создании картин «Хороший доктор», «Подлый Пит», «Лучшая охрана» и «Ради всего человечества», и Трей Кошия, благодаря которой свет увидел сериал «Бесстыжие». Работу над сценарием вел Д. Дж. Райан. Режиссерами стали Майкл Патрик Джен, Райан Кейс и Джо Кесслер.