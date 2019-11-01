Кострома, , 19:23 — REGNUM На сцене костромского культурно-выставочного центра «Губернский» выступают талантливые молодые люди с ограниченными возможностями здоровья из России, Испании, Италии, Беларуси и Руанды, — сообщает пресс-служба администрации области

28 солистов и творческих коллективов из России и других стран отобраны из тысячи заявок. Артисты с ограниченными возможностями здоровья демонстрируют свое искусство в академическом, народном, эстрадно-джазовом пении, в современных и классических танцах.

Кроме концерта, участники фестиваля на круглом столе обсудили вопросы реабилитации средствами искусства, методы арт-терапии, особенности социокультурной интеграции людей с особенностями в развитии.