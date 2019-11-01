Кострома, 1 ноября 2019, 19:23 — REGNUM На сцене костромского культурно-выставочного центра «Губернский» выступают талантливые молодые люди с ограниченными возможностями здоровья из России, Испании, Италии, Беларуси и Руанды, — сообщает пресс-служба администрации области
28 солистов и творческих коллективов из России и других стран отобраны из тысячи заявок. Артисты с ограниченными возможностями здоровья демонстрируют свое искусство в академическом, народном, эстрадно-джазовом пении, в современных и классических танцах.
Кроме концерта, участники фестиваля на круглом столе обсудили вопросы реабилитации средствами искусства, методы арт-терапии, особенности социокультурной интеграции людей с особенностями в развитии.
Всемирный Парамузыкальный фестиваль был учрежден в 2009 году. За это время в нем участвовали артисты с ограниченными возможностями более чем из 50 регионов России, а также одаренные дети и молодые люди из Аргентины, Белоруссии, Испании, Италии, Китая, Чехии и США.