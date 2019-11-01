Майами, США, , 19:22 — REGNUM Американский хип-хоп исполнитель Kodak Black на днях оказался в эпицентре драки в тюрьме Майами. Напомним, что исполнитель был арестован во время фестиваля Rolling Loud: по мнению правоохранительных органов при покупке оружия рэпер соврал, что не имеет судимостей, а это в США карается уголовным наказанием.

По информации американского журнала XXL, изначально потасовка началась между артистом и двумя заключенными. В результате, надзиратель тюрьмы, попытавшись разнять дебоширов, получил от артиста кулаком в пах и был госпитализирован.

Стоит напомнить, что суд должен огласить приговор хип-хоп исполнителю 13 ноября.