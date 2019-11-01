Москва, , 19:19 — REGNUM 2 ноября в Новом Манеже в Москве откроется крупнейшая выставка в рамках Года театра, приуроченная к 125-летию основания Театрального музея им. А.А. Бахрушина. Об этом сообщает Официальный сайт Мэра Москвы.

Основу экспозиции составят эскизы, макеты, костюмы, афиши, плакаты, фотографии, живопись, графика, скульптура, аудио‑ и видеозаписи. На выставке представлено более 2 тысяч экспонатов, основную часть собрания представят предметы из коллекции Бахрушинского музея. Среди живописных доминант — подлинные задники русского живописца, театрального художника Константина Коровина к опере «Золотой петушок».

В оформлении выставки использован закулисный подход в стремлении передать атмосферу театра. «Для авторов выставки важно выстроить жизнь и судьбу российского театра, осознать истоки и смысл пройденного пути, дать ощущение непрерывной связи живой, реальной современности и генетически, органически сопряженного с ней прошлого», — говорит о главной задаче проекта генеральный директор Бахрушинского музея Дмитрий Родионов.

Выставка продлится до 8 января 2020 года.