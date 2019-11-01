Троицк, Челябинская область, , 18:53 — REGNUM В городе Троицке Челябинской области открылась скульптурная композиция, посвященная баснописцу И. А. Крылову, выполненная в технике каслинского литья. Об этом сообщает Российская газета.

Скульптурная композиция состоит из трех групп. Первая включает фигуру самого баснописца, а также двух его персонажей — Вороны и Лисицы, героев знаменитой басни. Вторая запечатлела музицирующих персонажей басни «Квартет». Наконец, третья часть скульптуры посвящена басне «Мартышка и очки» и изображает глядящую в зеркало любопытную обезьянку

Скульптура выполнена в технике чугунного каслинского литься, которая является традиционным художественным промыслом Урала. В роли автора выступила местный скульптор Наталия Куликова, член Союза художников РФ.