Москва, , 18:50 — REGNUM По заявлению Софьи Эрнст, одной из актрис сериала, завершились съемки второго сезона сериала «Содержанки», который выйдет на экраны в начале 2020 года.

Премьера первого сезона состоялась в марте 2019 года, а уже в апреле стало известно о продлении сериала. Картина повествует о светской жизни московской элиты.

Главные роли в телесериале исполнили Дарья Мороз известная по «Гибель империи», «Стальная бабочка», «Апостол», «Достоевский», Мария Фомина, знакомая зрителям по картинам «БИХЭППИ», «Красная королева», «Папа», Софья Эрнст, снявшаяся в «Таинственная страсть», Ольга Сутулова, сыгравшая в «Зал ожидания», «Рожденная звездой», и Сергей Бурунов известный по ролям в"Полицейский с Рублевки», «Домашний арест», «Мылодрама».

В качестве создателей сериала выступили Нана Гринштейн, работавшая над картинами «Плюс один» и «Питер FM», и известный режиссер Константин Богомолов. Команду исполнительных продюсеров возглавили Эдуард Илоян, участвовавший в создании картин «Текст», «Кухня» и Ирина Сосновая, благодаря которому свет увидел сериал «Брест. Крепостные герои». Режиссером в первом сезоне был Константин Богомолов, а во втором сезоне станет Дарья Жук.