Лос-Анджелес, США, , 18:43 — REGNUM Актёр Джон Бойега, исполняющий в «Звёздных войнах» роль Финна, «взорвал» фанатское сообщество, когда заявил, что Энакин Скайуокер был более сильным как джедай, чем Рей. Об этом 1 ноября сообщил портал Digital Spy.

Актёр таким образом ответил на статью CBR, в которой утверждалось, что Рей имеет больший потенциал (по крайней мере на втором этапе своего обучения), чем Энакин (Дарт Вейдер) и Люк Скайуокеры и в будущем станет самым влиятельным джедаем.

https://twitter.com/JohnBoyega/status/1189682141912809472

«Извините, ребята, но Энакин вобьёт нас всех в яму с лавой. Включая Кайло», — написал Бойега на своей странице в Twitter.

Позже он ответил фанату, который напомнил, что Энакин не смог победить Оби-Вана Кеноби до того, как стал Дартом Вейдером. Бойега заявил, что теперь-то парень может сделать вывод о том, что после этого Энакин может победить всех. Стоит отметить, что эти сообщения буквально взорвали фанатское сообщество, разделив его на два лагеря.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что фанатов привёл в восторг один из персонажей предстоящего сериала «Мандалорец» по «Звёздным войнам», роль которого исполнил актёр Билл Барр. Они отметили, что он выглядит как настоящий космический ковбой.

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