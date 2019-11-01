Москва, , 18:37 — REGNUM На телеканале Пятница 11 ноября состоится премьера второго сезона сериала «Мылодрама».

Картина повествует об обычном работнике бензоколонки Владиславе Полякове, который неожиданно становится генеральным директором телеканала ТСВ и создает скандальный телесериал.

По сообщению российской новостной службы «Вокруг ТВ», главные роли исполнили Сергей Бурунов, известный по «Полицейский с Рублёвки», «Домашний арест», «Остров», «Призрак» и «Водитель для Веры», Ростислав Бершауэр, знакомый зрителям по картинам «Вне игры», «Дивергент 2: конец войны», Григорий Калинин, снявшийся в «Полицейский в Рублевки», «Мы тебя найдем» и «Закрытые пространства», Юрий Грубник, сыгравший в «Меч. Второй сезон», «Бессонница», и Маруся Климова сыгравшая в «Полицейский в Рублевки», «Кухня», «Звоните ДиКаприо!».

В качестве создателей сериала, режиссера и продюсера выступил Илья Куликов, подаривший миру сериалы «Меч», «Карпов».