Москва, , 18:31 — REGNUM Организаторы концертов группы «Кино», одной из самых популярных на постсоветском пространстве, сообщают, что приняли решение отказаться от использования голограммы основателя и в прошлом лидера коллектива Виктора Цоя. Об этом сообщил сын музыканта, Александр.

По его мнению, даже качественно сделанная голограмма выглядит скорее плохо, чем хорошо. Вместо этого, организаторы выступлений решили доносить атмосферу живых выступлений через видеоряд.

По информации российского новостного портала Культуромания, представители коллектива отметили, что попытаются решить этот вопрос «художественно».

Стоит отметить, что их концерты пройдут в Москве и Санкт-Петербурге в 2020 году.