Москва, , 18:29 — REGNUM Московский музей современного искусства и галерея «Триумф» представил персональную выставку Маши Обуховой «Повелители мух», посвященную теме детства и детских воспоминаний. Об этом сообщает официальный сайт ММОМА.

Экспозиция представляет собой этнографическое исследование, где объектом изучения становится детская площадка, некий маленький мир, среда которого влияет на развитие и формирование личности. Детей автор изображает в виде племени, в составе детей разного возраста живущих по соседству.

Как отмечают искусствоведы, в экспозиции Маши Обуховой присутствует много символизма, который раскрывается через различные атрибуты детского племени — маски, воздушный змей в виде бабочки, мишка-вуду или собственный алфавит. Все артефакты наполнены сакральными свойствами, но даже обладая ключом к расшифровке, многие из нас так и не смогут воспользоваться их силой: по мере взросления стираются детские воспоминания, в которых и заложены необходимые для этого знания.

Выставка продлится до 1 декабря 2019 года.