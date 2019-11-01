Архангельск, , 18:19 — REGNUM 1 ноября в историко-архитектурном комплексе «Архангельские Гостиные дворы» открылась выставка «Мальчики с бантиками (Соловецкая школа юнг ВМФ. 1942−1945)». Она приурочена к празднованию 80-летия Учебного отряда Северного флота ВМФ на Соловецких островах, а также к 75-летней годовщине победы в Великой Отечественной войне.

Экспозиция рассказывает об истории Соловецкой школы юнг, её руководителях, наставниках и выпускниках. Отдельный раздел посвящён сохранению традиций школы и увековечиванию памяти имён её выпускников.

Организовали выставку Соловецкий историко-архитектурный и природный музей-заповедник и Архангельский краеведческий музей.