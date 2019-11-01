Оттава, , 18:01 — REGNUM Канадский актёр Райан Рейнольс, известный своим особым характером поведения в сети, выбрал себе новую жертву в рамках благотворительного соревнования AGBO Superhero Fantasy. Он опубликовал новый ролик 1 ноября на своей странице в Twitter.

https://www.instagram.com/p/B4S5642FH_E/

В рамках этого соренования звёзды также обмениваются роликами, в которых они должны «морально уничтожить» соперника. Всё началось с того, что Роберт Дауни-младший разместил на своей странице видео с довольно «вежливым» обращением к Рейнольдсу. В ответ звезда «Дэдпула» опубликовал ролик, в котором он демонстрационно поедает печенье, на котором изображен Дауни-младший.

https://twitter.com/VancityReynolds/status/1190005110023307264

В сентябре ИА REGNUM сообщило, что вовремя очередного такого «соревнования» оконфузилась Карен Гиллан. Она, отвечая Рейнольдсу, решила сжечь купленную в магазине фигурку Дэдпула. Однако актриса ошиблась и вместо неё купила фигурку Человека-паука, но не поняла этого.

Читайте ранее в этом сюжете: Ошиблась. Карен Гиллан из мести сожгла Человека-паука вместо Дэдпула