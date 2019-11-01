Лос-Анджелес, США, , 17:43 — REGNUM Главный креативный директор Disney Алан Хорн заявил: он не боится того, что фанаты в итоге остынут и им надоест смотреть кинокомиксы. Об этом 1 ноября сообщил портал Digital Spy.

«Если у фильма есть убедительная сюжетная линия, если в нем есть сердечность и юмор — две вещи, на которых я настаиваю, и он очень хорошо сделан, я думаю, что есть зрители. Но как знать?», — сказал Хорн, когда его спросили, думает ли он о том дне, когда фильмы Marvel перестанут бить рекорды по привлечению зрителей.

Ранее Алан Хорн сообщил, что в дальнейшем киностудия Marvel планирует выпускать по 3 или 4 фильма в год. Он отметил, что Кевин Файги нацелен на то, чтобы выполнить этот план.

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