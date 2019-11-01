Москва, , 17:42 — REGNUM По данным опроса, проведенного сервисом онлайн-бронирования отелей Ostrovok.ru, россияне на отдыхе больше всего не любят платить за лежаки на пляже, сообщает информационный портал TravelRussianNews.

В опросе Ostrovok.ru приняли участие 2 тысячи пользователей социальных сетей. Его составители хотели узнать, за какие услуги российским туристам не нравится платить на отдыхе больше всего. 43% опрошенных ответили, что больше всего раздражает необходимость платить за аренду лежаков на пляже, причем для женщин эта доля была выше (46% против 38% у мужчин). Вторым по популярности ответом стала необходимость оплачивать услуги связи и интернета — 29% респондентов, среди мужчин процент выше (33% против 27% у женщин). Третьим в антирейтинге оказался платный выбор места в самолете — это не нравится каждому четвертому из опрошенных (24%).

Среди других раздражающих моментов отдыха были названы платная регистрация на рейс (17%), оплата туристических налогов и сборов (21%), платный мини-бар, чаевые, такси и платное хранение багажа.