Москва, , 17:38 — REGNUM 2 ноября 2019 года в московской Библиотеке иностранной литературы состоится лекция мексиканца Аарона Гардуньо Родригеса, который расскажет об основных стереотипах, связанных с празднованием Дня Мертвых. Об этом сообщает сайт журнала Иностранная литература.

Представления современного человека о празднике Дня Мертвых определяются рядом ярких образов: красочные наряды, разноцветные лица и маски, еда в виде черепов. Все это становится основой для проведения вечеринок и фестивалей. В то же время популяризация праздника приводит к упрощению и неверному толкованию его основных элементов. Грядущая лекция призвана расширить и уточнить представления аудитории о праздновании мексиканского Дня Мертвых.

Встреча с Аароном Гардуньо Родригесом организуется Ибероамериканским культурным центром. Встреча пройдет на испанском языке. Вход свободный, по регистрации.