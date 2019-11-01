Москва, , 17:36 — REGNUM Со 2 по 4 ноября в Государственном литературном музее Л. Н. Толстого пройдет книжная выставка-ярмарка «Московская старина». Об этом сообщает сайт Федерального агентство по печати и массовым коммуникациям РФ.

В этом году традиционная книжная ярмарка пройдет под эгидой всероссийской акции «Ночь искусств». К участию в ярмарке на территории музейного особняка приглашены популярные независимые издательства — «Колонна», «Бум книга», «Поляндрия», «TATLIN» и др.

Особое внимание организаторов было уделено детской литературе. Среди прочих новинок, издательство «Бум книга» подготовила для юных читателей авторские комиксы западных и отечественных художников, а издательство «Арка» — серию детских книг, посвященную шедеврам мировой живописи.