Красноярск, , 17:34 — REGNUM На XIII Красноярской ярмарке книжной культуры в ходе публичных дебатов был сформирован шорт-лист литературной премии «НОС». Об этом сообщает COLTA.

В список финалистов вошло восемь произведений: «Восстание» Николая В. Кононова, «Комментарий к роману Владимира Набокова «Дар» Александра Долинина, «Поднебесный экспресс» Кирилла Кобрина, «Нью-йоркский обход» Александра Стесина, «Все, способные дышать дыхание» Линор Горалик, «Вторжение. Краткая история русских хакеров» Даниила Туровского, «Собиратель рая» Евгения Чижова, «Мироныч, дырник и жеможаха. Рассказы о родине» Софии Cиницкой.

Литературная премия «НОС» («Новая словесность») создана в 2009 году Фондом Михаила Прохорова с целью выявления и поддержки новых трендов в отечественной словесности. Главной особенностью премии является обязательная публичная дискуссия членов жюри, требующая аргументации выбора финалистов и победителя.