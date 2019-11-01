Нью-Йорк, США, , 17:34 — REGNUM В четвертом сезоне сериала «Очень странные дела» могут появиться четыре новых персонажа. Об этом 31 октября сообщил портал TV Line со ссылкой на инсайдеров.

Издание отмечает, что официальные представители Netflix отказались от комментариев по поводу этой информации, однако его источники утверждают, что Мэтт и Росс Дафферы хотят ввести в шоу четырёх новых персонажей, причём все они будут мужчинами. Отмечается, что одному из них отведена важная роль.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что четвертый сезон «Очень странных дел» будет состоять из восьми эпизодов. Также стало известно, что съёмки продолжения начнутся в январе 2020 года, а завершатся в августе.

Читайте ранее в этом сюжете: Четвертый сезон шоу «Очень странные дела» не выйдет летом 2020 года