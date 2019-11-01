Москва, , 17:27 — REGNUM «Неподражаемый» Александр Гудков рассказал, что Ольга Бузова согласилась принять участие в его шоу на YouTube, только при условии, что он придет к ней на показ клипа «Водица».

Ольга Бузова Instagram.com/buzova86

В новом выпуске «Вопросы взрослому» на YouTube, где шоумен отвечает на вопросы детей, Александр Гудков раскрыл секрет того, как у него получилось уговорить певицу.

В шоу «Comment Out» Ольга Бузова приняла участие вместе с футболистом Федором Смоловым. В рамках проекта они сыграли в игру, в которой надо было либо написать комментарии известным личностям в социальной сети Instagram, либо выполнить непристойное действие.