Сиэтл, США, , 17:24 — REGNUM Руководство американской телевизионной компании Amazon Prime Video объявило о том, что к актерскому составу сериала «Власть» присоединилась Лесли Манн, получившая признание благодаря «Папе снова 17», «Кабельщик», «Большой папа», «Хулиганы и ботаны» и «Американская семейка». Актриса исполнит роль активной женщины-политика, активно набирающей популярность среди населения США и страдающей от разлада в семейных отношениях.

По сообщению американской новостной службы Deadline Hollywood, картина основана на одноименном научно-фантастическом романе Наоми Олдерман и повествует о вселенной, в которой все девочки-подростки обладают сверхъестественной способностью управлять электричеством усилием воли. Вскоре младшее поколение узнает, что эту способность можно передать уже повзрослевшим женщинам, которые решают использовать этот дар для узурпации власти.

В качестве шоураннера выступила самаНаоми Олдерман. Команду исполнительных продюсеров возглавила Рид Морано, участвовавшая в создании картин «Рассказ служанки», «Миллиарды», «Остановись и гори» и «Винил».