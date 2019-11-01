Аллентаун, США, , 17:22 — REGNUM Состоялся официальный релиз посмертного альбома «Goth Angel Sinner» популярного артиста Лил Пипа. В нем всего три песни, так как исполнитель скончался в 2017 году от передозировки наркотиков, не успев закончить работу над ним.

Пластинка была анонсирована сразу после его смерти, позже попала в сеть в незаконченной версии. Теперь же состоялся ее официальный релиз.

По информации российского новостного агентства The Flow, над мини-альбомом работал музыкальный продюсер Фиш Нарк, а обложка была разработана на основе концепции самого исполнителя. Был также снят клип на одну из песен альбома — «When I Lie».

Стоит также отметить, что в кинотеатрах страны покажут документальный фильм «Lil Peep: все для всех». Показ работы стартует 15−16 ноября 2019 года.