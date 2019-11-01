ш. Колорадо, , 16:57 — REGNUM Руководство американской телевизионной компании Starz объявило о том, что к актерскому составу сериала «Правь миром» присоединились Андреа Бордо, получившая признание благодаря «Развод в большом городе», «Мыслить как преступник», «Кости», «Как это делается в Америке» и «Жизнь как шоу», и Корбин Рейд, сыгравшая в «Как избежать наказания за убийство» и «Королевство». Драма повествует о четырех чернокожих и крайне эпатажных подругах, которые всячески стремятся обрести свое место под солнцем и желательно с удобным шезлонгом и дорогим коктейлем. Параллельно героини пытаются разобраться в сложных перипетиях личной жизни друг друга.

По сообщению американской новостной службы Deadline Hollywood, в качестве шоураннеров выступили Ивет Ли Браузер, подарившая миру сериал «Помадные джунгли» и «Уважаемые белые люди», и Лия Давенпорт.

Главные роли исполнили Эмбер Стивенс, известная по «Университет», «Как я встретил вашу маму», «Анатомия страсти», «Мыслить как преступник» и «C.S.I. Место преступления», и Бреша Уэбб, знакомая зрителям по картинам «Скорая помощь», «Дурман», «Частная практика» и «Желтая пресса».