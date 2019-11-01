Лос-Анджелес, США, , 16:52 — REGNUM Культовый режиссер, известный по фильмам «Нефть» и «Сигареты и кофе», Пол Томас Андерсон снял новый клип для американской рок-группы Haim. Видеоролик на песню «Now I’m In It» набрал на YouTube уже почти 300 тысяч просмотров за день.

Сообщается, что режиссер уже работал с музыкантами, сняв видео на их песню «Summer Girl».

По информации российского новостного портала Культуромания, Пол Томас Андерсон активно работает и с другими музыкантами, например он снимал клипы для Фионы Эппл, Эйми Мэнн и Майкла Пенна. В этом году он выпустил музыкальное видео для лидера британской рок-группы Radiohead.

Всего режиссер снял восемь полнометражных фильмов, за которые восемь раз был номинирован на премию «Оскар». Причем его фильм «Нефть» также выдвигался в 8 категориях на эту премию.