Щёкино, Тульская область, , 16:44 — REGNUM 1 ноября в выставочном зале Дома Волконского в Музее-усадьбе Л.Н. Толстого «Ясная Поляна» в Тульской области открывается выставка «Знакомый Ваш Сергей Есенин…».

Сергей Есенин

Экспозицию составили личные вещи поэта, живописные полотна, прижизненные издания сочинений поэта из фондов Государственного музея-заповедника С.А. Есенина: чернильница, его запонки, тюбетейка, купленная им на Кавказе.

Посетители увидят рукописи стихотворений Есенина о родном доме, цикла «Персидские мотивы», поэмы «Анна Снегина», а также прижизненные издания «Персидских мотивов» (1925) и «Страны Советской» (1925), и книгу из четырехтомника, вышедшего уже послесмерти поэта — «Собрания стихотворений Сергея Есенина» (1926 г.).

Ещё одна часть экспозиции посвящена отношениям Сергея Есенина с его последней женой — Софьей Андреевной Толстой-Есениной, внучкой Льва Толстого. После смерти мужа она собрала его архив, готовила к печати собрание сочинений, выпускала книги, а в 1928 году открыла первый музей Сергея Есенина.

Выставка состоится в рамках национального проекта «Культура» и, помимо Ясной Поляны, будет показана в Кемеровской, Костромской, Орловской, Московской областях и в Республике Крым.