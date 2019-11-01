Москва, , 16:25 — REGNUM 1 ноября в московской галерее «На Каширке» объединения «Выставочные залы Москвы» открывается выставка ботанической иллюстрации «Исчезающая красота. Растения «Красной книги».

На выставке представлены работы, написанные акварелью, гуашью, графическими материалами. Художники стараются показать всю красоту растений, находящихся на грани уничтожения и привлечь внимание к проблеме экологии и истреблению редких видов флоры.

Ботаническая иллюстрация берёт своё начало в средневековых фармакопеях и травниках. Современные художники уделяют больше внимания эстетической компоненте изображения: оригинальности композиций, цветовым решениям, совмещению различных техник, «освежая» строгую ботаническую иллюстрацию, привнося в неё сюжет и настроение.

Как отмечают организаторы, выставка не только демонстрирует возможности художников в жанре ботанической живописи и иллюстрации, но и познакомит посетителей с работами признанных мастеров из Англии и Америки, где это направление очень популярно.

Свои работы для экспозиции представили более 80 художников из России и зарубежных ботанических сообществ, в том числе из Англии, США, Кореи, Франции, Италии и других стран.