Сиэтл, США, , 16:21 — REGNUM Руководство американской телевизионной компании Amazon Prime Video объявило о том, что стартовала работа над созданием сериала «Белая кость». Картина основана на одноименном романе Рональда Малфи.

По сообщению американской новостной службы Deadline Hollywood, драма повествует о страдающем агорафобией ученом, который, благодаря телепатическим способностям, узнает, что его брат-близнец попал в беду где-то посреди дикой природы Аляски. Теперь герою необходимо преодолеть свои страхи и отправиться на поиски близкого человека. Это путешествие в неизвестность он проделает совместно с отважным детективом, также посвятившим себя поискам пропавшего.

В качестве шоураннера выступил Генри Чейсон. Команду исполнительных продюсеров возглавили Уоррен Литтлфилд, участвовавший в создании картин «Фарго», «Рассказ служанки», «Мое поколение» и «Как одна семья».