Нью-Йорк, США, , 16:18 — REGNUM Оганизаторы премии American Music Awards объявили о том, что американская кантри-поп-исполнительница Тейлор Свифт стала обладателем награды «Артист десятилетия». Стоит также отметить, что исполнительница представлена еще в пяти номинациях почетной премии.

В прошлом году она обогнала другую исполнительницу Уитни Хьюстон, став первой по количеству полученных наград музыкальной премии среди женщин-артистов. Эта премия изначально создавалась как альтернатива «Грэмми».

По информации российского новостного агентства InterMedia, Свифт представлена в номинациях «Видео года», «Артист года», «Любимый поп/ рок альбом», «Любимая поп/рок артистка» и «Любимый взрослый современный артист».

В этом году лидером по количеству номинаций является хип-хоп артист Post Malone, у него их целых семь.

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