Самара, , 16:09 — REGNUM В Третьяковской галерее в Москве открылась выставка с пейзажами самарских школьников. Об этом 1 ноября сообщает пресс-служба администрации Самары.

По словам самарских чиновников, экспозиция будет работать в здании Новой Третьяковки в течение 30 дней одновременно с выставкой Василия Поленова, произведения которого и вдохновили школьников на создание собственных работ.

Отмечается, что в течение учебного года на сайте благотворительного проекта МТС «Поколение М» школьники из всех субъектов РФ бесплатно учились изобразительному искусству у педагогов Третьяковской галереи, которые проводили видео мастер-классы. Школьники создавали свои пейзажные работы для участия в конкурсе, на который потом отправили тысячи рисунков. В результате, специалисты музей отобрали 19 самых лучших работ.

Сообщается, что победителями в данном конкурсе стали школьники из 16 населенных пунктов России. Некоторые из ребят имели спецподготовку, а кто-то обучался самостоятельно.